Inka Bause: Die Wahrheit über ihre neue Liebe

„Ich versuche, jeder Lebensphase schöne Dinge abzugewinnen. Ich schmiede auch Pläne, die dem Alter den Schrecken nehmen“, sagt sie in der Zeitschrift „MYWAY“. „Ich gucke mir jetzt schon rollstuhlgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl in Berlin-Mitte an. Ich will doch später kein Haus mit Garten und das ganze Brimborium. Am liebsten würde ich drei Schritte von der Komischen Oper entfernt wohnen. Da hätte ich dann ein Abo und würde in Begleitung eines netten Herrn hingehen, der die gleichen Interessen hat wie ich und vielleicht auch einen Hund.“