Inka Bause: Emotionale Gefühlsbeichte!

Obwohl Inka bei " " bereits einige Paare erfolgreich miteinander verkuppeln konnte, ist Inka immer noch solo unterwegs. Ein Zustand, der für Inka jedoch alles andere als negativ ist…

Inka Bause: Große Sorge um ihre Tochter Anneli!

Inka Bause redet über ihre Vergangenheit

Seit der Scheidung von ihrem Ex-Mann und dessen Tod wurde es still um Inkas Privatleben. Umso schöner somit, dass sie nun ihren Gefühlen freien Lauf lässt und ehrliche Worte über ihre Ehe findet. So verrät sie im "Promiflash"-Interview: "Das war einfach eine so unglaublich glückliche, aber auch schwierige Zeit und ich habe eine so eine tolle Tochter und ich habe ganz viel von dem gehabt, was sich Menschen in meinem Alter wünschen, was sie vermisst haben." Welch rührende Botschaft. Aber auch für ihren Ex-Mann hat Inka nur liebevolle übrig...

Inka Bause: "Ich hatte einen tollen Mann"

Wie Inka weiter berichtet, hat auch ihr Ex-Mann nach wie vor eine enorme Bedeutung für sie. So ergänzt sie Rückblickend auf die gemeinsame Zeit: "Ich muss Ihnen sagen, ich habe einen so tollen Mann gehabt." Ob uns Inka demnächst mit einer neuen Liebe in ihrem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein...