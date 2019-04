Inka Bause: Endlich frisch verliebt? Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Sie trägt gemütliche Klamotten, Brille und Wuschel-Frisur. Er eine bequeme Jogginghose und Baseballkappe. Im Lässig-Look treffen sich und ihr Begleiter im Berliner Osten, sie haben ihre Hunde dabei und wollen mit ihnen raus ins Grüne. Oha, werden wir etwa Zeuge eines relaxten Rendezvous der beliebten Moderatorin?

Es ist kein Geheimnis, dass Inka Bause (50) gern wieder einen festen Partner an ihrer Seite hätte: Vor 14 Jahren ließ sie sich von ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Hendrik Bruch († 53) scheiden. Eine zweijährige Beziehung mit dem Stefan Gebhardt (45) scheiterte 2011. Seitdem ist Inka Single. Aber „hemmungslos optimistisch“, wie sie sagt: „Ich werde meinen Traummann kennenlernen!“, war sie noch vor einem Jahr in einem Interview ganz sicher.

Hat Inka Bause einen neuen Freund?

Zugegeben: So ganz leicht gestaltet sich die Partnersuche für die „ “-Expertin nicht. Mit 50 Jahren weiß Inka mittlerweile, was sie will – und wen. Warum sollte sie ihr gut sortiertes Leben für irgendeinen Mann aufgeben? Und dann gibt es da noch ein anderes Problem: „Viele Männer haben Angst vor mir, weil ich immer so viel rede und laut bin.“

Inka Bause: Liebes-Geheimnis gelüftet!

Aber vielleicht turnte der richtige ja auch schon jahrelang vor ihrer Nase herum? Bereits vor zehn Jahren tauchten erstmals Fotos von Inka und dem Berliner Choreografen John Wildbrett auf. Damals erklärte sie: „Er ist seit vielen Jahren mein bester Freund.“ Von Liebe war keine Rede – aber die beiden wären ja nicht die Ersten, bei denen aus Freundschaft Liebe wurde. Schon damals war John für Inka ein ganz besonderer Mensch: „Ich vertraue ihm blind. John ist immer für mich da. Mit ihm kann ich wunderbar lachen – stundenlang.“ Über ihren Traummann sagte Inka mal, er müsse „den sprichwörtlichen Arsch in der Hose haben“. Ein Mann, der sich nicht scheut, ihr auch mal Paroli zu bieten. Inka: „Da muss schon ein anständiger Kerl kommen, muss ich ehrlich sagen, der muss schon ein Kracher sein.“

Und ist John so ein Typ? Auf Nachfrage von "Closer" lässt Inka Bause über ihr Management ausrichten, dass sie Single sei… Fragt sich nur: wie lange noch?