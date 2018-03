Inka Bause: Erschütternde Liebes-Beichte!

Seit Jahren verkuppelt Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" erfolgreich Paare! 18 von den Paaren haben sogar geheiratet und insgesamt zehn Kinder sind aus den Beziehungen entstanden. Nur die Moderatorin selbst hat einfach kein Glück in der Liebe.

Inka Bause: Zauberhafte Neuigkeiten kurz vor ihrem 50. Geburtstag!

Inka Bause: Seit sieben Jahren Single

Offiziell ist Inka Bause seit sieben Jahren Single. Zwischen 1996 und 2005 war die Blondine mit dem Produzenten Hendrik Bruch zusammen, der 2016 Selbstmord beging. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Danach war Inka Bause drei Jahre lang mit Stefan Gebhardt zusammen, doch 2011 kam es zur Trennung.

Den Glauben an die große Liebe hat sie nicht verloren, doch sie erklärt traurig im Interview mit "IN": "Bis man stirbt, soll man an die große Liebe glauben, wenn man sie denn noch nicht hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt."

Inka Bause: Deshalb klappt es nicht mit der Liebe!

Schuld an der Liebes-Flaute ist ausgerechnet der Job von Inka Bause. Vor einiger zeit erklärte sie ganz offen: "Es ist eben schwierig, in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen. Es liegt nicht an mir, und es liegt nicht an den Männern."