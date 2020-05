Inka Bause: Erschütterndes "Bauer sucht Frau"-Aus!

Wie bitter! Seit Jahren gehört "Bauer sucht Frau" mit Inka Bause zu den Kult-Formaten im deutschen TV. Doch jetzt die bitteren ...

Inka Bause muss trauriges Aus verkraften

Obwohl die aktuelle Situation auch einige -Produktionen auf Eis legt, soll " " in diesem Jahr dennoch stattfinden. Doch wie nun verkündet wurde, soll diesmal alles anders werden! Während bei den alten Staffeln das sogenannte "Scheunenfest" den Auftakt bei der Liebes-Suche gab, müssen die eingefleischten "Bauer sucht Frau"-Fans in diesem Jahr auf das beliebte Ereignis verzichten. So wurde es nun zumindest durch den Sender " " bestätigt...

"RTL" verkündet die traurigen News

"Das Scheunenfest war in den vergangenen Jahren für die Zuschauer, für die Bauern und die Frauen nicht nur ein wunderschönes Highlight, sondern auch ein großes und ausgelassenes Fest. In Zeiten von Corona wissen wir alle, das große Feierlichkeiten derzeit nicht stattfinden dürfen. Von daher mussten wir sehr schweren Herzens das Scheunenfest absagen. Alle Landwirte, die in diesem Jahr mitmachen, sind bereits darüber informiert", heißt es nun durch den Sprecher von "RTL" gegenüber "Bild". Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass das traurige Aus des Scheunenfestes die Kuppelei nicht all zu schwer macht...

