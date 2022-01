Inka Bause: Erschütterndes Gewaltdrama in aller Öffentlichkeit!

An ihren ersten Schultag in Berlin hat Inka Bause gar keine gute Erinnerung! So offenbart sie nun in der "MDR"-"Talkshow"-"Riverboat": "Als ich in Berlin war, dann eingeschult wurde und nach der ersten Schulstunde, quasi bei der ersten Hofpause, wurde ich mit meinen Schwestern so vermöbelt, weil die Berliner bekanntermaßen in der DDR die Sachsen nicht leiden konnten." Oh je! Was für eine bittere Beichte, die einen intimen Blick in Inkas Kindheit gibt. Sie ergänzt: "Da haben wir natürlich einen Tag später sofort berlinert - meine Mutter ist verzweifelt." Ihren sächsischen Dialekt hat Inka dennoch nie aufgegeben: "Es ist jetzt nur so, dass, wenn ich in Leipzig ein paar Tage bin, ich sofort anfange zu sächseln. Und da bin ich sofort wieder drin, da wird sofort wieder weich alles, sofort geht es wieder los." Ob Inka ihre Fans in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...