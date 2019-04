Inka Bause: Es ist offiziell! Sie lüftet das süße Liebes-Geheimnis

Bei Inkas Bauern liegt Liebe in der Luft! Letzte Staffel haben sich gleich zwei Paare verlobt: Oliwia und Jörn sowie Steffi und Stephan. In keiner Kuppelshow ist die Liebes-Trefferquote so groß wie bei " ". "Es ist das erfolgreichste Format dieser Art in Deutschland und ich glaube sogar in Europa", erzählte jetzt stolz im Interview mit "Promiflash". "Es ist unglaublich, wir haben mittlerweile auch zehn oder elf Babys."

Hochzeits-Alarm bei "Bauer sucht Frau"

Und dann lüftete sie auch noch gut gehütetes Geheimnis. "Es haben letztes Jahr sieben geheiratet und in diesem Jahr werden auch wieder mindestens drei Paare heiraten", erzählte Inka. Welche Kandidaten vor den Altar treten werden? Das wollte sie leider nicht verraten.

Ist Inka Bause auch wieder verliebt?

Wie sieht es eigentlich im Privatleben von der 50-Jährigen aus? Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass es wieder einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Die Zeitschrift "Closer" erwischte sie beim romantischen Spaziergang mit dem Berliner Choreografen John Wildbrett. "Er ist seit vielen Jahren mein bester Freund. John ist immer für mich da. Mit ihm kann ich wunderbar lachen - stundenlang", stellte sie gegenüber dem Blatt klar. Sie ist weiterhin Single. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden...