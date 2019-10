Inka Bause: Heimliches Liebes-Drama

Reddit this

Was lief da mit Bauer Gerald? Jetzt spricht Inka Bause Klartext...

"Er ist unglaublich attraktiv, hat auch was im Kopf und besitzt zauberhafte Hunde. Ich wäre am liebsten direkt bei ihm eingezogen!“ Als Inka Bause das erste Mal auf Farmer Gerald (33) aus Namibia traf, kam sie aus der Schwärmerei gar nicht mehr heraus. Und ist seitdem hin und weg von ihm.

Seit 14 Jahren verkuppelt die Moderatorin liebeshungrige Bauern. Sie selbst blieb bisher Single, erklärte: „Es ist eben schwierig, in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen.“

Aber offenbar sprang der Funke bei der Arbeit dann doch noch über. Denn wie sie jetzt in einem Interview enthüllte, gefiel ihr Rinderzüchter Gerald nicht nur als Kandidat, sondern auch als Mann außerordentlich gut.

Was lief da wirklich hinter den Kulissen von „ “? Fest steht: Am Ende der Sendung entschied sich Farmer Gerald für Projektleiterin Anna (29). Und heiratete die gebürtige Polin vergangenes Jahr.

Wie muss sich wohl gefühlt haben? Tapfer folgte sie der Einladung des Brautpaares und reiste zur kirchlichen Trauung nach Polen an. Nach dem Ja-Wort gratulierte sie den Frischvermählten.

Inka Bause ist von Bauer Gerald angetan

Während sie Anna nur die Hände reichte, umarmte sie Gerald innig, drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Hauchte ihm zum Abschied sogar noch einen Luftkuss zu. Dann reiste sie wieder ab. Alleine.

Dabei wäre Inka eine neue Liebe so zu wünschen nach ihrem schlimmen Schicksalsschlag. 2016 nahm sich ihre einst große Liebe Hendrik Bruch (†53) ausgerechnet einen Tag vor dem Geburtstag der gemeinsamen Tochter Anneli (23) das Leben.

Inka Bause: Psycho-Drama! Sie lebt in Todesangst

Aber egal, wie sehr Inka ihr Herz verschenkt haben mag, sie würde sich wohl nicht in eine fremde Beziehung einmischen und die freundschaftliche Ebene überschreiten. „Erfolgreich kuppeln kann nur der, der sich ohne Neid an dem Glück anderer erfreuen kann“, sagte sie mal. „Ich schenke auch lieber, als dass ich Geschenke auspacke. Und da ich jahrelang verheiratet war und so ziemlich alle Höhen und Tiefen einer Trennung erlebt habe, verfüge ich über eine gewisse Grundausbildung.“

Vergessen aber kann sie Farmer Gerald bis heute nicht. Gerade erst verriet sie in einem Interview mit „die aktuelle“: „Da gab es einige, bei denen hätte ich auch schwach werden können. Jörn und Gerald aus Namibia fand ich beide sehr attraktiv.“

