Inka Bause: "Hochzeit angekündigt" - Jetzt spricht sie Liebes-Klartext

Lust auf eine neue Liebe

Im Interview mit "RTL" spricht Inka Bause jetzt Liebes-Klartext und verrät, dass sie eigentlich kein Problem mit Online-Dating hätte. "Ich habe immer gesagt, ich würde sofort ein Profil von mir online stellen. Ich hätte damit überhaupt keine Probleme. Aber das kann ich natürlich nicht", erklärt sie. Für Prominente ist es oft natürlich besonders schwer, auf Dating-Portalen Menschen kennenzulernen, die ernste Absichten haben und nicht sofort alle privaten Details ausplaudern.

Einer neuen Beziehung ist Inka nicht abgeneigt. "Mich kann man genauso daten, wie jeden anderen. Und ich sage auch immer gerne, wisst ihr was, mich kann die Liebe jetzt treffen, wenn ich mich hier abkabele, hier runtergehe und dann läuft mir der Hausmeister über den Weg und das ist auf einmal die Liebe meines Lebens. Also, schon wenn das Interview gesendet wird, kann es sein, dass ihr lest 'Inka Bause hat ihre Hochzeit angekündigt'", verrät sie grinsend.