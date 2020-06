Inka Bause: Hochzeits-Sensation!

Inka Bause, die nächstes Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, verriet erst kürzlich im Interview mit "Myway", wie sie sich ihre Zunkunft vorstellt: "Das weiß ich gar nicht so genau. Ich schmiede immer irgendwelche Pläne. Und nerve damit meine Freunde, die sich jeden Tag neue Ideen anhören müssen: Einmal ist es das Wassergrundstück, wo ich mit meinem Hund ungestört baden kann (man zieht ja doch als Fernsehnase eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich, wenn man die Hüllen fallen lässt), dann kaufe ich wieder ein Haus in Skandinavien … Man muss träumen – das ist so wichtig!"