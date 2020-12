Inka Bause: Jetzt platzt es aus ihr heraus!

Aktuell ist Inka Bause dabei zu sehen, wie sie für "Bauer sucht Frau" erneut vor der Kamera steht. Inka ist dabei in Sachen Liebe unterwegs und will die Herzen der Bauern von den Liebs-Anwärterinnen erobern lassen. Aber auch Inka fliegen in ihrer Rolle als Moderatorin die Herzen nur so zu. Schließlich wäre "Bauer sucht Frau" ohne die Moderatorin für ihre Fans undenkbar! Doch wie Inka nun verrät, will sie neben den TV-Jobs auch musikalische wieder voll durchstarten!