Inka Bause: Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

In den vergangenen Jahren konnte sich zu einer echten Fernsehgröße entwickeln und erlebte vor allem durch " " den Höhepunkt ihrer Moderatoren-Karriere. Für Inka könnte es somit beruflich eigentlich nicht besser laufen. Doch jetzt das Traurige...

Inka Bause: Liebes-Schock!

Inka musste sich jahrelang verstellen

Obwohl Inka ein absoluter Publikumsliebling ist, berichtet die Power-Frau nun, dass sie sich jahrelang verstellen musste. Der Grund: Inka hörte für ihre Moderatoren-Jobs auf, an ihrer Musikkarriere zu arbeiten. So berichtet sie bei "MDR"-Kulthits: ""Du, ich habe zehn Jahre so getan, als ob mich das überhaupt nicht interessiert, weil ich so glücklich war meine Schublade gefunden zu haben, so viel Erfolg mit Moderation zu haben und so. Ich war einfach so dankbar, dass ich das alles vergessen habe." Ein Glück, dass sich Inka dafür entschied, in die Musikbranche zurückzukehren.

Für Inka war es wie ein Heilungsprozess

Wie Inka weiter verrät, war ihr Musik-Comeback für sie ein ganz besonderes Erlebnis. So erklärt sie: "Und jetzt, als ich auf die Idee gekommen bin zu meinem 50. Geburtstag auf Tournee wieder zu gehen, da hat das nicht Wunden aufgerissen, sondern das ist für mich wie so ein Heilungsprozess. Zurück zu den Wurzeln, zurück zu unseren Hits, zurück zu unser aller Lieblingslieder. Und es ist einfach wunderschön." Ebenfalls ergänzt sie: "Und mit so einer Band, wenn das mein Vater gewusst und erlebt hätte, dass ich mit Pepe Lienhard auf der Bühne stehen, der wäre ausgeführt, der hätte hier in der ersten Reihe gesessen und hätte geheult, glaube ich." Schönere Worte hätte Inka definitiv nicht finden können.