Inka Bause: Jetzt spricht sie über ihre neue Liebe!

Das in Sachen Liebe einiges auf dem Kasten hat, beweist sie regelmäßig, wenn sie bei " " als Kuppel-Meisterin vor der Kamera steht. Doch während sie für die Bauern die Frau fürs Leben sucht, geht sie nach wie vor leer aus. Doch jetzt die Überraschung...

Inka Bause redet über die Liebe

Wie Inka Bause berichtet, könnte sie sich gut vorstellen, nochmal den Mann fürs Leben zu finden. So erklärt sie gegenüber "Bild": "Ich will nicht alleine alt werden. Ich möchte zwar nicht noch mal heiraten, denn ich hatte die schönste Hochzeit meines Lebens - aber ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann." Wow! Was für eine Überraschung! Doch hat Inka schon einen Mann in spe?

Inka konzentriert sich auf die Karriere

Obwohl Inka bereit für einen neuen Mann wäre, ist ihr leider noch nicht "Mr. Right" über den Weg gelaufen. Immerhin hat sie so allerdings Zeit der Welt, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. So starte Inka auch im vergangen Jahr wieder als Schlagersängerin voll durch und ließ damit alle Fan-Herzen höher schlagen. Ob Inka wohl im kommenden Jahr den Mann fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

