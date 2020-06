Inka Bause: Liebes-Beichte

"Ich bin eine glückliche und selbstbestimmte Frau. Ich will mich nicht mit großen Namen wie Marlene Dietrich vergleichen. Aber im Showbusiness gibt es nicht viele Frauen, die von sich sagen können, dass sie 50 Jahre verheiratet waren. Es ist eben schwierig in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen. Es liegt nicht an mir, und es liegt nicht an den Männern", so Inka Bause offen zu "Bild".