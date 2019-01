Inka Bause: Liebes-Geheimnis gelüftet!

Reddit this

Sie will nicht alleine alt werden, beklagte stets ihr ungewolltes Schicksal als Single-Frau. So die offizielle Version der 50-Jährigen. Gebetsmühlenartig betont sie: „Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann.“ Das Warten auf den Richtigen hat ein Ende! Und offensichtlich nicht erst seit Weihnachten. Das Liebes-Geheimnis der „ “-Moderatorin ist jetzt gelüftet. Sie küsst schon seit langem einen Mann, der richtig Schwung in ihr Leben bringt!

Inka Bause verbringt viel Zeit mit John

Donnerstag vergangene Woche: Ganz selbstverständlich geht John Wildbrett bei Inka zu Hause ein und aus. An diesem Nachmittag bringt der attraktive Berliner ihr seine beiden Hunde vorbei, bevor er kurz darauf ihr Haus wieder verlässt. Zwei Tage zuvor waren die Moderatorin und der Leiter eines Show-Balletts noch gemeinsam bummeln in einem Möbelgeschäft. Danach spazierten sie einträchtig mit ihren Hunden im nahegelegenen Wäldchen. So wie Frauchen und Herrchen, zeigten Inkas Beagle Eddie sowie Lotte und Nick, die beiden schwarzen Wuschel von John, dabei keine Berührungsängste.

Er ist immer an ihrer Seite

Vor knapp zehn Jahren war das anders. Damals bekannte sich Inka Bause noch nicht zu John, der sie zu einer Musical-Premiere begleitete. „Das war mein Choreograph und nicht mein Neuer“, wehrte sie Fragen nach einer Liebschaft ab. Doch was lange währt: John Wildbrett ist noch immer an ihrer Seite. Die Vertrautheit ist spürbar, sie nehmen sich gern zärtlich in die Arme. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man sie für ein glückliches Ehepaar halten.

Hat der Tänzer ihr Herz erobert?

Inka Bause hält sich bedeckt. Ihr Leitsatz lautet stets: „Liebhaber gehen, Freunde bleiben." Und John scheint ihr ein sehr guter Freund zu sein.