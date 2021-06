Inka Bause: Liebes-Kracher mit einem "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Gegenüber "RTL" gerät Inka nun in Plauderlaune und berichtet, dass sie nur darauf wartet, sich in einen Bauern bei "Bauer sucht Frau" zu verlieben. Auf die Frage, ob sie schonmal in einen Kandidaten verknallt war, offenbart sie: "Vom 'Bauern'? Nee, komischerweise noch nicht. Ich rechne aber jeden Tag damit." Hoppla! Das ist definitiv mal eine ehrliche Aussage! Darüber hinaus hat Inka auch schon eine ganz genaue Vorstellung, welche Kriterien ihr Zukünftiger erfüllen sollte: "Also, ich meine, Körperpflege sollte schon stattfinden. Nein, es geht alles und nichts. Es gibt Dinge, die stören mich überhaupt nicht, wo andere sagen 'igittigitt'. Und andere Dinge stören mich total, da sagen andere: 'Hä? Das kann doch nicht dein Ernst sein!'" Ob Inka den richtigen Partner wohl bei "Bauer sucht Frau" finden wird? Wir können gespannt sein...