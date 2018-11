Inka Bause: Liebes-Schock!

ist schon seit vielen Jahren Single. In der Liebe will es für die 49-Jährige einfach nicht klappen. „Ich weiß auch nicht, warum“, sagt sie geknickt gegenüber „Das neue Blatt“.

Inka Bause: „Kein Freund kann die Liebe ersetzen"

Als sie gefragt wird, was denn ihre Liebhaber so machen würden, kann die Moderatorin nur lachen. „Ja, gar nichts! Es gibt ja keine! Nicht mal einen einzigen“, gesteht sie. Doch allein ist sie trotzdem nicht.

„Kein Freund kann die Liebe ersetzen. Trotzdem sind Freunde unheimlich wichtig! Ich glaube an den Leitsatz: Liebhaber gehen, Freunde bleiben“, so Inka. Auf diese kann sie sich nämlich auch an schlechten Tagen verlassen. „Ich habe ein paar Menschen, die mich dann ertragen müssen. Sie kennen das und das ist völlig in Ordnung.“