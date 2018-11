Inka Bause lüftet privates Geheimnis!

Reddit this

Das schönste Geschenk zu ihrem 50. Geburtstag am 21. November macht sie sich selbst: Jetzt verrät Inka Bause ihr süßes Geheimnis!

geht zehn Jahre nach ihrem letzten Auftritt wieder auf Konzert-Reise. Für „das neue“ öffnete die „ “-Moderatorin die Tür zu ihrer Garderobe – und lüftet ihre privaten Tournee-Geheimnisse...

Gerade hat Inka Bause ihren Soundcheck beendet. Während sich im Steintor-Varieté in Halle/Saale langsam die Ränge füllen, herrscht auch hinter der Bühne Betriebsamkeit. Maskenbildnerin Geli zaubert Inka Bause in ihrer Garderobe das perfekte Bühnen-Make-up aufs hübsche Gesicht. „Wir kennen uns seit mehr als 25 Jahren, da sitzt jeder Griff“, lobt die Sängerin ihre Kosmetikerin, während sie von einem Salat-und-Wrap-Teller nascht. Hat sie keine Zeit, in Ruhe zu essen? „Normalerweise schon“, lacht Inka, „aber wir haben eine Stunde Verzögerung, weil wir auf der Autobahn im Stau standen!“

Inka Bause hat immer Zeit für die Fans

Trotz aller Hektik nimmt die Sängerin sich noch Zeit, backstage ihre treuen Fans Katrin und Manja, die mittlerweile gute Freundinnen geworden sind, zu begrüßen. „Wenn die beiden da sind, kann nichts mehr schiefgehen“, lacht sie und geht zum Einsingen hinter die Bühne: „Das ist mir sehr wichtig, dabei darf mich keiner stören.“ Kurz vor Konzertbeginn zieht sie sich erneut ein paar Minuten zurück und geht in Gedanken das Programm noch einmal durch. Dann heißt es endlich: Vorhang auf für Inka und ihre „Lebenslieder“.