Inka Bause: Premiere! Sie zeigt endlich Tochter Anneli

Alle Erlöse des "Bauer sucht Frau"-Kalenders kommen dem Spendenmarathon bzw. der Stiftung "RTL – Wir helfen Kindern" zugute. Für diesen guten Zweck wagte sich Anneli jetzt erstmals vor die Kamera und erklärt im Interview mit Mama Inka Bausa, dass ihr die Arbeit dahinter einfach "besser liege". Auch Mama Inka betont: "Ich wusste ja, sie will ja nie vor die Kamera". Woraufhin Anneli noch klarstellt: "Ich wusste, ich wollte immer was Künstlerisches machen, weil das einfach in meiner Familie total drin ist. Und ich wusste, dass vor der Kamera in der Familie schon...bedient ist." Da scheinen sich Mutter und Tochter ja toll zu ergänzen.

