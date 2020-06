Inka Bause: Schock-News! Wird sie ihre Nachfolgerin bei Bauer sucht Frau?

Narumol scheint sich in ihrem neuen Job sichtlich wohl zu fühlen. Sie rast von Bauer zu Bauer und probiert jeden vor die Kamera zu bekommen. So sagt sie gegenüber "RTL": "Das macht großen Spaß, auch wenn alle vor mir und meinem Kameramann weggelaufen sind. Am Ende habe ich aber doch alle vor mein Mikro bekommen. Es ist wirklich lustig." Auch Josef ist von seiner Narumol begeistert. So ist er der Meinung: "Ich finde die Narumol macht das ganz großartig. Sie ist frech und schlagfertig. Das braucht man ja als Reporterin. Sie hat da ein echtes Talent. Ich bin richtig stolz auf Sie!" Bis wir Narumol in voller Aktion sehen können, müssen wir uns noch zwei Wochen gedulden. Allerdings können schon heute Abend die neusten Entwicklungen bei "Bauer sucht Frau" mitverfolgt werden. Um 20:15 sind die Bauern wieder auf RTL zu sehen.