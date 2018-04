Inka Bause: Schockierende Neuigkeiten!

Es gibt zahlreiche Datingshows im deutschen Fernsehen – von „Der Bachelor“ bis hin zu „Schwiegertochter gesucht“.

Der Klassiker unter den TV-Romanzen war und ist aber „Bauer sucht Frau“. Das Format mit Inka Bause bekommt jetzt unerwartete Konkurrenz – und das sogar vom eigenen Sender! RTL hat nämlich angekündigt, ein weiteres Datingformat starten zu wollen und trägt den Namen „Schlager sucht Liebe“.

Inka Bause: Unerwartete Konkurrenz

Wie der Name schon sagt, suchen keine Landwirte, sondern Schlagerstars die große Liebe und macht „Bauer sucht Frau“ Konkurrenz – ob Inka Bause davon begeistert sein wird? Schließlich fährt „Bauer sucht Frau“ noch immer Top-Quoten ein – ein neues Format, was in die gleiche Richtung geht, könnte möglicherweise einige Zuschauer von BsF wegnehmen.

"Vielen Schlagersängern bleibt verwehrt, wovon sie auf der Bühne singen. Dort schwärmen sie von der große Liebe, gehen aber nach dem Auftritt oft alleine nach Hause. Zahlreiche Fans vor der Bühne erwecken den Schein, dass es an Angeboten nicht mangelt. Doch ehrliche Begegnungen oder ernstgemeinte Partnerschaften entstehen so nur schwer", heißt es bei RTL. Für „Schlager sucht Liebe“ ist noch kein Sendeplatz bekannt – und auch, wer das Format moderieren soll, ist noch ungewiss. Interessierte können sich aber schon mal jetzt bei RTL.de. bewerben.