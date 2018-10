Inka Bause: Süße Baby-News kurz vor ihrem 50. Geburtstag!

Reddit this

Am 21. November wird sie 50 Jahre alt. Zeit für , ein Resümee zu ziehen. Viele Tiefen hat sie durchlebt: 2016 starb ihre große Liebe, Ex-Mann Hendrik Bruch († 53). Von Papa Arndt († 66) musste sie sich bereits 2003 verabschieden. Trotzdem hat sich die Moderatorin nie unterkriegen lassen. Im Gegenteil: Sie sucht sich immer wieder neue Aufgaben. Will nun sogar ihre alte Leidenschaft, das Singen, wieder aufleben lassen. Und auch privat gibt es zauberhafte Neuigkeiten!

Inka Bause lässt die Baby-Bombe platzen

Auch wenn Inka Bause in letzten Jahren Single war, hat sie den Glauben an die große Liebe nie aufgegeben. "Vielleicht finde ich ja auch erst im betreuten Wohnen endlich noch einmal eine große Liebe", verriet sie erst kürzlich im Interview. Was sie nun ebenfalls verriet: Für den neuen Lebensabschnitt nach der großen 50 hat die " "-Moderatorin große Pläne - und dabei geht es auch um Nachwuchs...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: