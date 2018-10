Inka Bause: Süße Liebes-Beichte! Damit hätte niemand gerechnet!

Ist Inka offen für eine neue Liebe? Obwohl Inka seit Jahren ihr Leben als Single meistert, lüftet die nun ihr Gefühls-Geheimnis und berichtet, wie es momentan in ihrem Liebes-Leben aussieht.

Inka Bause: Langzeit Single

Obwohl durch " " als echter Dating-Show-Profi bekannt ist, ging es in ihrem Liebes-Leben die vergangenen Jahre eher ruhig zu. Seit Jahren schreitet Inka alleine über den "Red Carpet" und war dabei stets ohne männliche Begleitung zu sehen. Doch will Inka überhaupt einen neuen Mann an ihrer Seite haben? In einer überraschenden Beichte spricht sie nun Klartext!

Inka Bause: Neue Beziehung?

Wie Inka nun bei der "MDR"-Show "Die Schlager des Monats" verrät, sei sie für eine neue Liebe definitiv offen. So erklärt sie: " (...) Ich glaube, ich wäre total unrelaxed, wenn es passieren würde. Aber ich bin eben auch da mit offenen Armen unterwegs und denke mir, selbst wenn ich jetzt hier nach dem Gespräch aus dem Studio rausgehe, kann mir die große Liebe begegnen. Also ich bin sehr offen." Ehrliche Worte, die zeigen: Inka könnte uns schon bald mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen! Wann es so weit sein wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!