Inka Bause: Süße Liebes-Überraschung hinter den Kulissen

Die Chance auf ein Date mit dem attraktiven Landwirt ließ sich die Moderatorin beim Scheunenfest dann aber doch entgehen – schließlich hatte Gerald mit seinen fünf Bewerberinnen genug zu tun. Doch als seine Herzdamen Anna (27) und Christine (24) ihn zur Hofwoche in Namibia besuchten, wollte der Funke nicht so recht überspringen. Denn als Anna ihm beim Grillen gestand, ihn sehr zu mögen, antwortete Gerald nur: „Ich geh mal die Wurst holen.“

Ob der Bauer die Liebe findet, steht also noch in den Sternen. Wenn nicht, dann wäre er definitiv der perfekte Kandidat für einen neuen Liebes-Anlauf in Inkas Leben!