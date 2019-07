Inka Bause: Traumhochzeit! Für die Liebe krempelt sie ihr Leben um

Inka Bause ist in Hochzeits-Laune. Für die 50-Jährige stehen in diesem Sommer große Ereignisse an!

Ist auf den Geschmack gekommen? Deutschlands beliebteste -Kupplerin ist demnächst zur Trauung bei zwei ihrer ehemaligen " "-Kandidaten eingeladen. Steffi Lüdge und Stephan Finkenzeller, die sich vergangenes Jahr in der Show verliebten, feiern eine Traumhochzeit im bayrischen Stil, und Inka Bause freut sich sehr darauf, dabei zu sein. Für diese Liebe krempelt sie sogar ihr Leben um: "Ich verschiebe extra meinen lang ersehnten Urlaub, weil Steffi und Stephan heiraten", erklärte sie. Sie wird die Fähre nach Skandinavien einen Tag später nehmen - aber dafür für die Turteltauben vor dem Altar stehen.

Bei so viel Romantik spürt vielleicht auch Langzeit-Single Inka Bause, wie sich die Schmetterlinge im Bauch bei ihr regen. Es gibt da nämlich jemanden, auf den sie ein Auge geworfen hat. Gerade gestand sie, dass ihr ausgerechnet einer ihrer aktuellen Bauern gefällt. Bei "Bauer sucht Frau International" sollte sie Kaffeefarmer Tom aus Costa Rica an die Frau bringen. Doch der 59-Jährige hat es Inka selbst angetan. "Du bist etwas ganz Besonderes", schmachtete sie ihn begeistert an. "Tom sitzut abends am Piano, spielt in den Sonnenuntergang und singt. Er hat mein Herz sofort erobert."

Inka Bause ist in Flirt-Laune

Munter flirtete Inka Bause mit dem Bauern, fragte: "Wäre ich dir schon zu alt?" Er antwortete: "Nein, auf keinen Fall!"

Inka Bause: Traurige Verkündung! Schluss mit "Bauer sucht Frau"?

Die Chancen, dass Inka und Tom jetzt ein Paar werden, stehen gar nicht schlecht. Denn die zwei Ladys, die bisher um ihn warben, haben keine Lust mehr. Der einen war er zu spöde, bei der anderen war außer freundschaftlichen Gefühlen nichts zu machen. Tom meinte nach der Doppelabfuhr traurig, aber tapfer: "Entweder es funkt - oder es funkt nicht."

Vielleicht klappt es ja mit jemandem, der viel näher ist als er denkt. Inka bringt sich jedenfalls schon mal in Position...