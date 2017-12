Inka Bause: Traurige Beichte vor Weihnachten!

Arme Inka Bause! Die Moderatorin ist eigentlich bekannt für ihre lockere und fröhliche Art. Besonders bei der Kuppel-Show "Bauer sucht Frau" ist sie um keinen Spruch verlegen. Doch nun überrascht Inka ihre Fans mit einer traurigen Weihnachtsbeichte!

Inka Bause trifft traurige Aussage

Inka Bause, die eigentlich immer gut gelaunt wirkt, überrascht zur Weihnachtszeit ihre Fans mit einer traurigen Aussage. So berichtet sie, dass sie Weinachten anders als früher feiern würde. Sie wäre an den Weihnachtstagen auf der "Flucht". Viele fragen sich: Was ist der Grund für dieses traurige Statement?

Inka Bause lüftet ihr Liebes-Geheimnis

Inka Bause ist Weihnachten nicht zu Hause

Wie die Moderatorin gegenüber "Focus" berichtet, sei sie Weihnachten auf der "Flucht". Der Grund: Seit dem Tod ihres geliebten Vaters, habe die Familie beschlossen von zu Hause weg zu fahren. So verrät Inka: "Jetzt fahren wir immer an die Ostsee und lassen uns bedienen und laufen mit den Hunden am Strand hin und her, die ganze Familie - und das ist schön so." Ihre Fans können also durchatmen. Trotz der "Flucht" vor Weihnachten, scheint es sich Inka mit ihrer Familie an Weihnachten gut gehen zu lassen.