Inka Bause: Traurige Liebes-Beichte! Hat sie ihre Chance verpasst?

Sie selbst, so sagt sie, könne sich wegen ihrer deutschlandweiten Bekanntheit leider nicht auf der Plattform anmelden. "Als Prominenter ist es zwar megaleicht, jemanden zu finden – aber ich möchte nicht irgendjemanden", stellt sie klar. Was man kaum glauben mag: Inka hatte selbst in ihrem Leben noch nie ein Date! "Ich war mit 16 in der DDR schon ein Teenie-Star. Das ging also nicht. Ich habe kurz darauf an der Hochschule den Vater meiner Tochter kennengelernt. Mit ihm war ich 17 Jahre verbunden und verheiratet. Danach habe ich mich um mein Kind gekümmert. Zwei Partner habe ich bei der Arbeit kennengelernt. Jetzt bin ich Single und hoffe, dass mich die Liebe findet."

Auch eine Dating-Show im Fernsehen lehnt Inka ab. "Natürlich würde ich gerne mal flirten und daten, aber als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, wie man so schön sagt, geht das nicht. Ich will nicht im Pool der abgelegten Promis fischen. Das ist nichts für mich." Ob der Richtige eines Tages neben ihr im Supermarkt steht, wäre der sympathischen Strahlefrau zu wünschen. "Das werde ich noch haben – und ich freue mich darauf. Ich werde berichten." Wir nehmen Sie beim Wort, liebe Inka!