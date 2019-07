Inka Bause: Traurige Verkündung! Schluss mit "Bauer sucht Frau"?

Reddit this

Wirft sie jetzt hin? Inka Bause steht nach fast 15 Jahren bei "Bauer sucht Frau" am Scheideweg.

ist DAS Gesicht von „ “, geht mit der Show schon in die 14. Saison. Doch als "Closer" die Moderatorin am Rande der Berliner trifft, gibt sie zu: Ihr Job macht ihr nicht immer Spaß…

„Im Herbst feiern wir mit ‚Bauer sucht Frau‘ 15-jähriges Jubiläum“, freut sich Inka, die in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Landwirte erfolgreich verkuppelt hat. Auch aktuell freut sich die internationale Variante (immer montags, 20.15 Uhr auf ) großer Beliebtheit. Wird das für die 50-Jährige auf Dauer nicht langweilig? „Routiniert wird man nicht, es sind immer wieder neue Menschen und neue Charaktere“, so die gebürtige Leipzigerin.

Macht Inka Bause jetzt Schluss?

Was aber wohl keiner gedacht hat: Obwohl Inka eine wichtige Rolle im Leben ihrer Protagonisten spielt, lässt sie deren Schicksale nicht allzu nahe an sich heran. „Es geht um Menschen und um Liebe. Jede Begegnung mit jedem Menschen ist einzigartig. Extrem nahe geht mir das nicht, dafür mache ich das wahrscheinlich auch schon zu lange“, gesteht sie. Kontakt, so sagt sie, hält sie trotzdem mit einigen Paaren. „Ich habe immer wieder mal Leute besucht, wenn etwas Wichtiges ansteht. Für eine Hochzeit nehme ich mir dann natürlich schon die Zeit.“

Inka Bause: Bitterer Schlag! Ihr Glück liegt in Scherben!

Doch wie bei jedem anderen Job hat auch Inka mal einen schlechten Tag: „Es gibt immer wieder Menschen, die mich stark beeindrucken. Es gibt aber auch Tage, da ist das einfach nur ein Job. Und es wäre gelogen, wenn ich sage: Jeder Tag ist eine Offenbarung.“ Plant Inka also ihren -Ausstieg? „Nein, ich würde das auch noch weitere 15 Jahre lang machen!“

