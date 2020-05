Inka Bause: Überraschende Hochzeit!

Reddit this

Was für eine Liebes-Sensation: könnte bald vor den Traualtar treten! In einem Interview mit „Bild am Sonntag“ spricht die „ “-Moderatorin über Hochzeit. Und diesmal nicht über die ihrer -Bauern, sondern über ihre eigene! Ganz offen sagt Inka Bause, dass sie sich im Gegensatz zu früher jetzt plötzlich doch eine zweite Ehe vorstellen könne.

Dabei schien es fast so, als hätte den Fernsehstar nach der Trennung von Sänger und Komponist Hendrik Bruch († 53) das Liebesglück ein bisschen verlassen. Inka suchte zwar im TV immer wieder Frauen für einsame Bauern, doch in ihrem eigenen Leben fand sie ihren Traummann lange Zeit nicht. „Ich denke bei jedem neuen Paar: Und das nächste Mal bin ich dran“, erzählte sie kürzlich noch.

Sagt Inka Bause nun endlich Ja?

Ist es nun endlich soweit? Es sieht ganz danach aus! „Es gibt wohl nichts Schöneres, als sich zu treffen, wenn man verliebt ist, oder?“, verrät sie geheimnisvoll in „Bunte“. Kein Wunder, dass die Moderatorin neuerdings so strahlt. Und sich mit Sportübungen vielleicht auch schon fit für das Hochzeitskleid turnt. „Es kann mich morgen treffen, und übermorgen kann ich den Antrag annehmen“, sagt sie glücklich.

Inka Bause: Bitteres "Bauer sucht Frau"-Aus!

Warum auch warten, wenn man weiß, dass man den Richtigen gefunden hat? Wer der Glückliche ist, möchte Inka noch nicht verraten. Auch wann sie ihren Worten Taten folgen lässt, behält sie vorerst für sich. Aber dass sie überhaupt schon darüber spricht, zeigt, dass sie offenbar bereit für den nächsten Schritt wäre.

Inka hat viel durchgemacht. Sieben Jahre hielt ihre Ehe mit Hendrik Bruch, aus der Tochter Anneli (23) stammt. Eine Beziehung mit Dramen. Bruch hatte schwere Depressionen, nahm sich 2016 das Leben. Bei unserem letzten Interview erzählte Inka: „Ich wünsche mir einfach nur, dass die großen Schicksalsschläge an mir vorbeigehen.“ Mit einer Traumhochzeit gäbe es für sie endlich wieder was zu feiern.