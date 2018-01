Inka Bause: Überraschende Karriere-Beichte!

Inka Bause ist das Gesicht der Erfolgs-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Vor allem die letzte Staffel brach alle Einschaltquoten. Inka feierte mit ihren Bauern stets große Zuschauer-Erfolge. Doch was war das Erfolgsrezept der vergangenen Show-Staffel? In einem Interview spricht Inka jetzt Klartext und verrät dabei eine "Karriere-Beichte".

Inka Bause lüftet ihr Liebes-Geheimnis

Inka Bause brach alle Rekorde bei "Bauer sucht Frau"

In der vergangenen Staffel von "Bauer sucht Frau" brach Inka Bause sämtliche Zuschauerrekorde. Nachdem die Einschaltquoten in der Staffel von 2016 zurückgingen, konnte Inka 2017 große Erfolge verzeichnen. Wie sie in einem Interview verrät, habe diese "Quoten-Wende" einen ganz bestimmten Grund gehabt.

Inka Bause verrät Erfolgsgeheimnis

Wie Inka in einem Interview mit "Promiflash" berichtet, hat sie die guten Quoten vor allem den Bauern zu verdanken. So erzählt sie: "Es steht und fällt alles mit den Bauern." Ebenfalls beichtet Inka: "Ich kann mir einen Wolf moderieren, wenn ich keine tollen Protagonisten vor der Kamera habe, dann kann ich das auch nicht retten." Vor allem der hübsche jung-Bauer Gerald und der schweizer Bauer Andre waren bei den Zuschauern sehr beliebt. Aber auch die anderen Bauern haben, laut Inka, eine Top-Figur abgegeben. Sie will deswegen keinen Bauern hervorheben und spricht allen ihren Dank gleichermaßen aus. Was die nächste "Bauer sucht Frau"-Staffel bringen wird? Wir können gespannt sein!