Inka Bause: Überraschende Liebes-Beichte!

Huch, haben wir da alle etwa was verpasst? Kurz vor der nächsten "Bauer sucht Frau"-Staffel überrascht Inka ihre Fans nun mit einer überraschenden Liebes-Beichte, mit der absolut niemand gerechnet hätte! Hat die hübsche Blondine ihre Fans etwa einen neuen Mann in ihrem Leben vorenthalten?

Inka Bause: Erschütternde Liebes-Beichte!

Inka Bause: Neue Liebe?

Inka jedes Jahr ihren Bauern bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe sucht, scheint es in ihrem Liebesleben weniger rund zu laufen. Seit ihrer Scheidung im Jahr 2005 wollte es mit einem neuen Mann in ihrem Lieben nicht so richtig klappen. Bis jetzt! Denn die Liebes-Suche könnte für Inka bald ein Ende haben. Wie die Power-Frau nämlich verrät, könnte ihr Zukünftiger schon bald näher sein, als gedacht...

Inka Bause: Süßes Liebes-Geheimnis

Auch wenn Inka bei "Bauer sucht Frau" lediglich als Moderatorin durch die Kuppel-Show führt, könnte auch sie in dieser Staffel ihr Liebes-Glück finden. Dies wird zumindest aus einer überraschenden Liebes-Beichte der Blondine ersichtlich. So berichtet sie bei "MDR um 4": "Mein Neuer kann auch gerne Bauer sein!" Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich liebe alle meine Bauern, den einen mehr, den anderen weniger. Aber ich finde sie alle toll! Wenn's bei mir mal ein Bauer wird, dann wäre das ja richtig lustig." Ehrliche Worte, die zeigen: Inka scheint immer noch Single zu sein, wäre aber auch für einen Bauern offen. Ob sie in der diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Staffel auch das großes Liebes-Glück finden wird? Wir können gespannt sein...