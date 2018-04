Inka Bause: Überraschendes Liebes-Geständnis

Obwohl Inka Bause (49) mittlerweile seit 13 Jahren alleinstehenden Bauern hilft, die große Liebe zu finden, ist sie selbst seit 10 Jahren single. Bis jetzt! Nun gestand einer der Bauern nämlich seine Zuneigung zu der hübschen Moderatorin.

Dieser Bauer steht auf Inka Bause

Nachdem Landwirt Herbert (47) beim Osterspecial "Bauer sucht Frau - Das große Wiedersehen" nach den gescheiterten Beziehungen mit den Hofdamen Claudia und Annika frustriert zusammenfaste, dass ihn bisher keiner so richtig gewollt habe, warf er ein Auge auf Inka Bause.

"Die ist ja auch noch Single, ne? Die würde ich auch nehmen", sagte er in der Show. Wie die wohl darauf reagiert?

Alleine alt werden möchte die Moderatorin schließlich nicht. Dennoch: Besonders groß scheint ihre Hoffnung darauf, den richtigen Mann zu finden, nicht mehr zu sein. "Bis man stirbt, soll man an die große Liebe glauben, wenn man sie denn noch nicht hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt", sagte Inka Bause in einem Interview mit der Zeitschrift "IN".

Laut Bause sei es jedoch nicht so einfach, Mr. Right zu finden. Vielleicht sollte sie sich ja doch mal ihre Bauern genauer anschauen...