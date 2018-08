Inka Bause: Wundervolle Liebes-News!

Reddit this

Lange genug hat Inka Bause (49) den anderen beim Glücklich-Sein zugesehen. Lange genug hat die Moderatorin bei Amor gespielt. Jetzt will die taffe Blondine endlich auch einmal an sich denken. Woher der plötzliche Sinneswandel? Auf der Hochzeit von Bauer Gerald (32) und seiner Anna (27) soll es Klick gemacht haben.

Inka Bause will sich verlieben

„Ich bin noch ganz beseelt“, kommt Inka ins Schwärmen. Sie war eine von 120 geladenen Gästen, die in Polen die Zeremonie miterleben durften. Und die hat Inka wohl den Glauben an die Liebe zurückgegeben. „Sie hat sich bestens mit den Gästen des Brautpaares verstanden“, bestätigt ein Freund von Gerald gegenüber WOCHE HEUTE. Ob dabei mehr passiert ist? Wer weiß! Sie selbst sagt aber mit einem Augenzwinkern: „Ich will nicht alleine alt werden!“

Hoffnung für die Liebe

Kann man verstehen! Gut möglich, dass sie nach der vierzehnten Bauer sucht Frau-Staf fel im Herbst etwas kürzer tritt und sich mehr aufs Private konzentriert. Dann gibt es Hoffnung für die Liebe.