Inka Bause: Zauberhafte Neuigkeiten kurz vor ihrem 50. Geburtstag!

Was viele gar nicht wissen: Die erfolgreiche Bauer sucht Frau-Moderatorin Inka Bause (49) war in ihrer ersten Karriere-Phase eine der beliebtesten Schlagersängerinnen der ehemaligen DDR. Spielverderber hieß ihr größter Hit. Dass der aus der Feder ihres Papas stammte, versteht sich fast von selbst – Arndt Bause († 2003), berühmter Schlager-und Pop-Komponist in der Ex-DDR, hatte ihr den Text auf den Leib geschrieben.