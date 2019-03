Instagram-Igel Mr. Pokee ist tot

Reddit this

Menschen aus aller Welt trauern um den -Star Mr. Pokee! Über 1,3 Millionen Fans verfolgten täglich die Abenteuer des afrikanischen Weißbauchigels und seiner „Mama“ Talitha Girnus.

Mr. Pokee ist tot

Die Studentin gab vor wenigen Stunden bekannt, dass ihr stacheliger Freund nicht mehr am Leben ist. Nach einer Zahn-OP entwickelten sich Bakterien in seinem kleinen Körper, die auch durch Antibiotika nicht in den Griff zu bekommen waren. Die Ärzte entdeckten eine Blutinfektion, doch es war schon zu spät. Mr. Pokee kämpfte mit allen Kräften um sein Leben und schlief dann für immer ein.

"Mein lieber Pokee, ich liebe dich vom ganzen Herzen – uneingeschränkt und für immer", schreibt Talitha auf dem Instagram-Account des Igels. "Ich danke dir vom ganzen Herzen für all die glücklichen Momente, die du mir geschenkt hast und dass du für mich da gewesen bist, als ich dich am nötigsten brauchte. Ein Teil von mir ist mit dir gestorben, der andere Teil wird dich für immer im Herzen behalten.“