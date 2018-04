Instagram-Star Nihan: So hat sie 14 Kilo abgenommen

Auf ihren aktuellen Bildern ist Youtube- und Instagram-Star Nihan überhaupt nicht wiederzuerkennen! Es ist deutlich zu sehen, dass sie einige Kilos verloren hat. Die früheren Kurven sind einer schlanken Silhouette gewichen. Wie Nihan jetzt in einem YouTube-Video erzählt, hat sie ganze 14 Kilo abgespeckt!

Anzeige | Was drei Tage Zucker-Detox bewirkenebabe Ein Beitrag geteilt von Nihan (@nihan) am Jan 17, 2018 um 7:42 PST

Sie fühlte sie nicht mehr wohl in ihrem Körper

Einen solchen Gewichtsverlust hätte sie sich vorher nie erträumt. Schließlich ist die 27-Jährige dafür bekannt, eine echte Genießerin zu sein. Aber wohl gefühlt hat sie sich in ihrem Körper schon länger nicht mehr. „Ich war halt früher relativ schlank und gesund und habe mich dann in den letzten Monaten wirklich so ein bisschen gehen lassen und mich echt schlecht gefühlt und auch überhaupt keine Motivation für Sport gehabt“, gesteht Nihan. Deswegen hat sie beschlossen: Es muss sich etwas ändern! In ihrem Video verrät sie, wie sie den Kampf gegen die Kilos gewonnen hat.

Schlank dank Abnehm-Shakes

Ihre neue Traumfigur habe sie der Ernährungsumstellung mit den Abnehm-Produkten von 'Shape World' zu verdanken.. Sie startete mit einer dreitägigen Zucker-Detox-Kur, in der sie jegliche feste Nahrung durch die Abnehm-Shakes ersetzte. In den darauffolgenden vier Wochen nahm sie täglich eine warme Mahlzeit zu sich und ersetzte zwei weitere Mahlzeiten ebenfalls durch je einen Shake. Zunächst sei sie skeptisch gewesen, wie sie zugibt. „Aber alles in diesem Pulver sind Lebensmittel. Und deswegen kann es gar keine Nebenwirkungen geben“, so Nihan.

Ihr Trick: "Motivationshosen"

Dauerhaft auf ungesunde Leckereien zu verzichten war alles andere als leicht für die bekennende Naschkatze. Doch mit einem simplen Trick, hat sie sich selbst einen großen Motivationsanreiz geschaffen. „Kennt ihr das? Man kauft sich so Motivationshosen“, verrät sie. „Vor dieser Kur habe ich sie sogar zwei Größen kleiner gekauft, damit die Motivation noch größer ist und ich irgendwann dann reinpassen möchte.“ Ihr Fazit nach der ‚Shape World‘-Abnehm-Kur: „Ich hatte eine Hose, wo ich überzeugt war, dass ich da niemals reinpassen werde. Und jetzt passe ich rein und kann sogar noch ein paar Finger reinstecken!“