Instagram-Star verrät: So wird bei Po-Pics geschummelt

Es ist nicht alles Gold, was glänzt - und längst nicht alles Muskeln, was sich auf so manchem Instagram-Po-Pic hervorwölbt!

Genau das deckte jetzt die Fitness-Bloggerin Anna Victoria auf und eröffnete ihren überraschten Followern, wie viel bei Belfies und Co so getrickst wird!

Auf ihrer Instagram-Seite machte die Blodine einen Po-Vergleich und präsentierte sich einmal mit Instagram-Hintern und einmal mit ihrer tatsächlichen Hinterseite.

"Viele der Po-Bilder, die ihr auf Instagram zu sehen bekommt, zeigen einen angespannten oder herausgedrückten Hintern, wobei man das Hohlkreuz so sehr erkennt, dass es schon schmerzt", erklärt das Model ihren Followern.

"Es gibt so viele Möglichkeiten ihn auf Instagram zehn Mal größer aussehen zu lassen, als er im echten Leben ist, und ich mache es auch!“

Mit Photoshop, hüfthohen Hosen und anderen Schummeleien dürften die meisten der Popo-Blogger ihrer Kehrseite auf die Spünge helfen - ehrliche Worte, die auch bei den Fans der Bloggerin gut ankommen!

Und von denen wird Anna Victoria für ihren Einblick in die Trickkiste der Booty-Blogger nach so viel Offenheit auch begeistert gefeiert!