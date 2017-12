Internet-Star Wu Yongning stürzt aus dem 62. Stock in den Tod!

Es war ein waghalsiger Stunt, der Wu Yongning am Ende das Leben kostete. Sein Tod wurde vor laufender Kamera dokumentiert!

Wu Yongning: Klimmzüge im 62. Stock

Der Chinese Wu Yongning war für seine verrückten Stunt bekannt. Er kletterte immer wieder auf Hochhäuser, hielt diese Aktionen auf Film fest und postete diese dann auf seinem Social Media-Kanal Weibo fest.

Sus fans habían empeado a preocuparse en noviembre, cuando dejó de publicar actualizaciones en Weibo. Y con razón. Posted by BBC Mundo on Dienstag, 12. Dezember 2017

Auch den Stunt im 62. Stockwerk des Huayuan International Centre in Changsa filmte der Adrenalin-Junkie, dich dieser sollte sein letzter sein. Dafür machte Wu Yongning am Rand des Gebäudes Klimmzüge. Am Ende verließ ihn allerdings die Kraft! Er schaffte es nicht mehr sich hochzuziehen.

Am Ende sieht man, wie der junge Mann den Halt verliert und in die Tiefe stürzt.

Wu Yongning sollte 15.000 Dollar bekommen

Wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtet, soll ein Sponsor Wu Yongning 15.000 Dollar für den Stunt angeboten haben. "Er wollte seiner Freundin einen Heiratsantrag machen, er brauchte das Geld für die Hochzeit", erklärte seine Mutter der Zeitung.

Das Unglück paasierte bereits vor einem Monat. Doch erst jetzt wurde die traurige Nachricht publik.