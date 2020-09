Iris Abel: Erschütternde Beichte! Sie braucht Hilfe

Martin Bolze

Manipuliert er die Bewohner mit seiner Hypnose?

Im „Sommerhaus der Stars“ liegt Magie in der Luft. Dank Show-Hypnotiseur Martin Bolze werden sowohl Pickel als auch die Müdigkeit einfach weggezaubert. Doch nicht allen gefällt das unheimliche Schauspiel. Manipulation oder Magie, das ist hier die Frage! Was ist wirklich dran an den Hypnose-Künsten des Pharos?