Iris Abel: Haare ab! Neue Frisur nach der Magenverkleinerung

Huch, ist das wirklich Iris Abel? Mit ihrem aktuellsten -Post bringt sie die Fans ganz schön zum Staunen...

Iris Abel zeigt ihre neue Frisur

Denn die Frau von Bauer Uwe überrascht jetzt mit einer kecken Kurzhaar-Frisur. Dazu trägt sie große Kreolen und eine dunkle Brille. Die Augen hat sie stärker als normal geschminkt. Was hätten wir die Bäuerin nicht wiedererkannt! "Schnipp, schnapp, da waren die Haare ab", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Bei den Fans hat Iris mit dem neuen Look voll ins Schwarze getroffen. "Wow, sieht sehr gut aus", "Das steht dir total gut" und "Sehr schick", lauten nur einige der vielen Komplimente. Auch " "-Star Julian F. M. Stoeckel lobt: "Du siehst ganz toll aus."

Bauer Uwe und Iris Abel: Herzzerreißendes Baby-Drama

Iris Abel hat 30 Kilo abgenommen

Doch die Haare sind nicht das einzige, was sich an Iris in letzter Zeit verändert hat. Nach ihrer Magenverkleinerung purzelten die Pfunde. "Mit fast 30 Kilo weniger macht das Styling noch mehr Spaß", freut sich der -Star auf Instagram. Wie schön, dass sich Iris endlich wieder in ihrem Köper wohlfühlt!

