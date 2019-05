Iris Abel: Krankenhaus-Schock um die Frau von Bauer Uwe

Reddit this

Dieses Bild löst Sorge aus: "Bauer sucht Frau"-Star Iris Abel befindet sich offenbar im Krankenhaus. Was ist nur los mit der Frau von Bauer Uwe?

Ein Krankenhauszimmer, ein Tropf, auf dem Tisch in der Ecke steht ein Blumenstrauß - dieses besorgniserregende Bild postete Iris Abel jetzt bei . Bauer Uwes Ehefrau liegt anscheinend in der Klinik. Aber was ist passiert?

Dazu äußerte sich die 53-Jährige bislang nicht. Zu dem Krankenhausbild gibt es keinen Kommentar. Es wäre jedoch naheliegend, dass sich Iris der Magenband-OP unterzogen hat, die sie schon lange geplant hat. Bereits in der -Show "Sommerhaus der ", die sie vergangenes Jahr zusammen mit ihrem Uwe gewann, erzählte sie davon. Stolze 50 Kilo wollte Iris Abel . "Eigentlich habe ich schon alles an Diäten ausprobiert. Über Jahrzehnte", klagte sie im . Weil nichts half, sollte es eine Operation richten. Gut möglich, dass sich Iris nun tatsächlich unters Messer gelegt hat.

Dieses Krankenhaus-Bild postete Iris Abel Foto: Instagram

Hatte Iris Abel eine Magenband-OP?

Für den Eingriff musste Iris jedoch erstmal einige Kilos abnehmen, wie sie im Herbst letzten Jahres verriet. Ein halbes Jahr später könnte sie ihr Abnehm-Ziel nun erreicht haben, die ersehnte OP endlich möglich gewesen sein.

Bauer Uwe hat seiner Liebsten bestimmt die ganze Zeit über zur Seite gestanden - obwohl er die Operation bekanntermaßen ablehnte. "3 Prozent überleben die OP nicht", gab er schon im "Sommerhaus der Stars" zu bedenken. Außerdem liebt er jedes Pfund an seiner Iris. Bleibt nun zu hoffen, dass Iris die OP wohlbehalten überstanden hat...