Iris Abel nach Magen-OP: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Bauer Uwe hat Angst um Iris

Bei diesem Paar kehrt wohl niemals Ruhe ein: Vor rund zehn Monaten entschied sich Uwe Abels Frau Iris für eine operative Magenverkleinerung. Die Sorge um seine Liebste war für den Schweinebauern fast unerträglich. Doch alles ging gut – bis jetzt! Plötzlich kämpft Iris mit schweren Komplikationen! Ihr Mann hat große Angst um sie!

Uwe war gegen die OP

Doch von vorne: Im November vergangenen Jahres legte sich die frühere Bauer sucht Frau-Teilnehmerin unters Messer und ließ sich den Magen verkleinern. Sie wollte endlich ! Doch ihr Mann war davon alles andere als begeistert. So verriet Uwe kurz nach der OP: "Ich hatte Angst, dass Iris nicht mehr aufwacht." Seine Sorge war nicht unbegründet: "Drei Prozent überleben diese Operation nicht", erklärte er. Nadine Morath, die ebenfalls am Format Bauer sucht Frau teilnahm, musste sich nach dem gleichen Eingriff vor zehn Jahren sogar 11-mal operieren lassen, weil es Komplikationen gab. Doch bei Iris ging zum Glück alles gut.

Iris leidet unter den Spätfolgen

Innerhalb weniger Wochen nahm sie 13 Kilo ab, aber es zeigten sich auch erste negative Folgen: "Ich habe gerade ein winziges Stück Schweinefilet gegessen und nicht ausreichend gut gekaut" erklärte sie in dem -Format. "Ergebnis: Ich musste mich sofort übergeben." All das konnte ihr Mann nur hilflos mit ansehen. Ebenso wie die neueste Nebenwirkung: Iris hat Haarausfall, trägt deshalb seit Kurzem sogar eine Kurzhaarfrisur: "Dann ist es nicht so frustrierend, wie wenn du dir lange Büschel rausziehst", erklärt sie.

Mittlerweile hat sie zwar 30 Kilo abgenommen. Doch die Nebenwirkungen dürften ihr psychisch dennoch schwer zusetzen. Man kann nur hoffen, dass bald wieder alles gut wird – und Uwe endlich keine Angst mehr um sie haben muss!

