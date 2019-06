Reddit this

Iris Abel: So viel hat die Frau von Bauer Uwe abgenommen

Iris Abel hat es endlich gewagt! Schon im "Sommerhaus der 2018" sprach sie davon, sich einer Magenverkleinerung zu unterziehen, um endlich abzunehmen. Vor wenigen Wochen hat sie den großen Schritt gewagt. Jetzt verrät sie, wie viele Kilos sie schon verloren hat.

Iris Abel: Die Frau von Bauer Uwe hat sich unters Messer gelegt

Iris Abel hat schon 13 Kilo verloren

Seit der OP fühlt sich Iris Abel nicht nur richtig gut, die ersten Pfunde sind auch schon gepurzelt - und das nach nur knapp zwei Wochen. "Die OP ist nun schon zweieinhalb Wochen her. Ich fühle mich super gut. Von den üblichen Beschwerden hatte ich gar nichts. Viele leiden ja unter Übelkeit, können kaum noch was bei sich behalten und sind körperlich auch ein bisschen schwach. Das habe ich zum Glück alles überhaupt nicht."

Und weiter: "Ja, was soll ich sagen, 13 Kilo habe ich bisher abgenommen. Ich hoffe, es geht so weiter, freu mich da wahnsinnig drüber. Ich fühle mich saugut, ja und dann steht der Traumfigur nichts mehr im Wege. Und am meisten freue ich mich, wenn ich wieder aufs Pferd kann:"

Bauer Uwe steht hinter seiner Frau

Iris Able bereut ihre Entscheidung keine Sekunde. Und auch ihr Mann Uwe steht voll und ganz hinter ihr. Und dass, obwohl er anfangs gar nicht so begeistert war von der Idee. Im Sommerhaus stellte er sich noch quer. Jetzt ist er aber voll und ganz für seine Ehefrau da. So, wie es sich für einen fürsorglichen Ehemann gehört...