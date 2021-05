Iris Abel und Uwe Abel: Jetzt ist ihr Glück perfekt

Via "Instagram" teilen Iris und Uwe nun einen ersten Post, der auf ihre baldige Café-Eröffnung aufmerksam machen soll. Uwe kann es scheinbar kaum abwarten, wieder die ersten Gäste zu bewirten und schwingt dafür schon jetzt fleißig den Schneebesen und bereitet die ersten Torten zu. So wird es zumindest aus dem Beitrag der beiden ersichtlich. Das Paar kommentiert: "Hurra, es geht wieder los. Endlich dürfen wir wieder öffnen nach so vielen Monaten. Wir freuen uns auf Euch!!!" Das so eine Nachricht von ihren treuen Anhänger nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...