Iris Abel & Uwe Abel: Spurlos verschwunden! Große Sorge um das Traumpaar

Gut zwei Monaten ist es nämlich nun schon her, das Iris das letzte Mal etwas via "Instagram" postete. Der Beitrag entstand damals im Rahmen der Dreharbeiten für "Club der guten Laune". Seitdem fehlt von der Bäuerin jede Spur! Auch für die Fans des beliebten Paares alles andere als leicht! So wurden unter dem Video von Iris einige Stimmen laut, die ihr Bedauern über das frühe Ausseiden der Ehefrau von Bauer Uwe aus dem TV-Format zum Ausdruck brachten. Ob das vorzeitige Show-Aus jedoch etwas mit der Funkstille der beiden zu tun hat, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Iris und Uwe ihre "Social Media"-Aktivitäten auf Eis legen! Sicherlich haben sie gerade wieder alle Hände voll damit zu tun, ihr Hof-Café sowie den heimischen Landwirtschatbetrieb am Laufen zu halten. Ihre Anhänger können also unbesorgt sein ...