Iris Klein: Bauch-Foto sorgt für Begeisterungsstürme bei den Fans!

Iris Klein steht zu ihren Kurven und weiß, wie sie sich gekonnt in Szene setzen kann. Das ist auch ihren Fans nicht entgangen!

Wochenlang war es auf Mallorca nicht möglich, seinem gewohnten Alltag nachzugehen. Um sich während des Lockdowns dennoch fit zu halten, trainierte oft in ihrem eigenen Garten. Auf verrückte Mager-Trends will sie sich jedoch nicht einlassen!

Iris Klein: Jaa, es ist wahr! Sie bestätigt die süße Nachricht

Iris liebt ihre Kurven

Auf postet die 52-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie in einem bauchfreien Sport-Outfit für die Kamera posiert. Dazu schreibt sie: „Ecken und Kanten zu haben ist toll. Ich habe zusätzlich auch noch Kurven und stehe dazu. Ich habe Spaß im Leben und esse gerne und gut. Immer öfter quäle ich mich zum Sport. Aber nur, damit mein Stoffwechsel in Schwung kommt und ich nicht einroste.“

Bei ihren Fans sorgt der Schnappschuss für Begeisterung! Viele freuen sich darüber, dass Iris sich in ihrem Körper wohlfühlt und kein Fitness-Freak ist. „Du stehst zu deinen Kurven, die im Übrigen sehr sexy aussehen. In unserem Alter finde ich das viel ansehnlicher, als so ein Hungerhaken“, jubelt eine Userin begeistert.

Da kann die Mama von nur zustimmen. „Seitdem die Brüste etwas hängen, habe ich weniger Falten im Gesicht“, witzelt sie selbstbewusst.

