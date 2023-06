Iris Klein: Beauty-OP! Sie legt sich unters Messer

"Noch diesen Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich darauf", verrät Iris auf ihrem Instagram-Kanal. Sie war sogar schon beim Vorgespräch. Ganze 500 Gramm pro Seite sollen es werden! Und: "Ich werde noch einiges an mir ändern, weil es mir gefällt. Ein altes Haus lässt man ja auch renovieren."

Es ist nicht das erste Mal, dass Iris sich die Brüste machen lässt. "Ich hatte vor zwei Jahren eine Bruststraffung, weil sie einfach zu sehr hingen", erklärt sie. Außerdem will sie sich ihr Arschgeweih mit einem Laser entfernen und sich zwei neue Tattoos stechen lassen. Für ihre optische Veränderung gibt es auch einen guten Grund: Iris will endlich an erster Stelle stehen! "Ich habe einfach beschlossen, den Rest meines Lebens zu genießen und alles auszuprobieren", schwärmt sie. Na, dann ist ja alles gut!