Wie traurig! Gestern versorgte ihre Fans bei " " mit einer Reihe von Schnappschüssen, zu Ehren des Geburtstages ihrer kleinen Tochter Sophia. Wie die Power-Blondine ihren Followers verriet, feierte die kleine Katze gestern ihren dritten Ehrentag. Eigentlich für die ganze Familie ein absoluter Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige: Während die Katze und Co. Sophia zelebrierten, fehlte von einer Person jede Spur: Oma .

Daniela Katzenberger: Ehe-Drama wegen dieser Frau!

Iris Klein: So gratulierte via "Facebook"

Obwohl es für eine Oma ein absolutes Ereignis ist, wenn das Enkelkind Geburtstag feiert, fehlt von Danis Mama-Iris bei dem Geburtstag der kleinen Sophia jede Spur, dies wird zumindest auf den Social-Media-Posts der Katze deutlich. Während Dani und Co. Sophia gebührend feiern, gratuliert Iris Klein ihrer Enkelin lediglich via " ". So postet sie: "Alles liebe zum 3. Geburtstag..... süsse sophia" - welch traurige Realität. Doch zum Glück kann sich Iris auf ihre treuen Fans verlassen...

Iris Klein: Ihre Fans stehen ihr bei

Wie unter dem "Facebook"-Post von Iris deutlich wird, stehen ihre Fans in dieser schweren Zeit hinter der Katzenberger-Mama. So richten sie in den Kommentaren ebenfalls ihre Glückwünsche an die kleine Sophia aus. Es ist zu lesen: "Huhu alles Liebe zum Geburtstag und feiert schön die Oma darf da ja nicht fehlen" sowie " Happy Birthday Sophia! Seit ihr beim Ehrentag dabei?" Ob es eine zweite Geburtstagsfeier geben wird, an der auch Iris teilnimmt, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein, wie es beim Katzenberger-Klein-Clan weitergeht…