Iris Klein: Erschreckende Neuigkeiten für ihre Fans!

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von ! Wie die Katzenberger-Mama ihren Fans jetzt berichtet, machten auch die schweren Unwetter auf Mallorca vor ihr keinen Halt!

Daniela Katzenberger: Erschütternder Schicksalsschlag! Und keiner da, der helfen kann

Iris Klein in Gefahr?

Die Fotos sind einfach nur schockierend! Seit Tagen tauchen immer wieder neue Bilder auf, auf denen das ganze Ausmaß der Mallorca-Flutkatastrophe deutlich wird. Mitten drin: Iris Klein! Via " " teilt die Katzenberger Mama in ihrer Story ein paar schlimme Eindrücke, die ihren Fans definitiv einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Wie geht es Iris?"

Iris Klein: So geht es ihr wirklich

Obwohl die Bilder von Iris deutlich zeigen, dass sie sich mitten im Flutinferno befindet, scheint es der Power-Mama gut zu gehen - ein Glück! Auch ihre Töchter Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger sind in Sicherheit. So wird anhand deren Social Media-Profilen deutlich, dass sie sich beide momentan in Deutschland befinden.