Iris Klein: Erstes Update nach Bar-Pleite! So geht es für sie weiter!

Es wird nicht ruhig um Katzenberger-Mama . Vor einigen Tagen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Iris nach nur drei Tagen aus dem Bar-Geschäft wieder ausgestiegen ist. Danach wurde es ruhig um die Power-Frau - bis jetzt...

Iris Klein: Traurige Bar-Pleite

Eigentlich hätte alles so schön werden können. Kurz nach dem Umzug von Iris Klein mit ihrem Ehemann nach Mallorca, berichtete die Mama von , dass sie auf der Baleareninsel mit der Bar "EverGreen" einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchte. Doch dann der Schock! Nur drei Tage nach der fulminanten Eröffnungsparty meldet sich Iris mit der traurigen Nachricht zu Wort, dass sie aus dem Bar-Geschäft wieder aussteigen möchte. Für ihre Fans ein absoluter Schock! Doch wie geht es jetzt für Iris weiter?

Wie Iris nun via " " zeigt, lässt sie sich von dem Bar-Debakel nicht unterkriegen. So postet sie ein Bild mit dem Spruch: "Mein neuen Plan für diesen : Ich tauche ab und werde Meerjungfrau." Dazu kommentiert Iris: "Danke an alle lieben Menschen, die uns Glück wünschen und, dass wir nicht nochmal ausgenutzt werden. Leider ist man erst hinterher schlauer... Aber das Leben geht weiter... Wie sagte meine Oma immer so schön... Kind, man lernt niemals im Leben aus." Ehrliche Worte, die zeigen: So schnell wirft Iris nichts aus der Bahn. Und auch ihre treuen Anhänger können ihr nur beipflichten...

Ihre Fans stehen hinter Iris

Unter dem Post der Power-Frau wird schnell deutlich: Iris kann sich voll und ganz auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen. So kommentieren sie: "Genau richtig gemacht und es wird nicht aufgegeben... es wird was Besseres kommen... den Mut sofort die Reißleine zu ziehen muss dir erst einer nachmachen..." sowie "Und meine Oma hat immer gesagt: Du wirst alt wie ne Kuh- und lernst immer dazu. All the best für euch! Krönchen richten und weiter!" Mehr Fan-Support geht wohl kaum!